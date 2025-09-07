Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.70
BTC/USDT
111,219.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, insana dair

Edirne'de "kadın güreşinde güzel çalışmalar"

Edirne'de şampiyon kadın güreşçileri örnek alan sporcular, uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

Cihan Demirci  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Edirne'de "kadın güreşinde güzel çalışmalar" Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ile Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve kentteki kulüpler, güreş branşında sporcu yetişmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasemin Adar, Hafize Şahin, Eylem Engin gibi Avrupa ve dünyada başarı elde eden sporcuların çıktığı kentte tecrübeli antrenörler, yeni güreşçiler yetişiyor.

Güreşte "öncü il" Edirne

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, Edirne'nin güreşte "öncü il" olduğunu söyledi.

Türkiye şampiyonalarında bu yıl 36 madalya aldıklarını belirten Delen, "Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü de çıkardık. Güreşte başarılı bir iliz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin de desteğini alıyoruz. Kadın güreşinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Yaz sezonunu kamplarla ve ortak çalışmalarla geçirdik. Hedefimiz başarılı, şampiyon güreşçiler yetiştirmek." dedi.

TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'ın da Edirne'de yetiştiğini ifade eden Delen, Adar ve TGF Başkanı Taha Akgül'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik"

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara da 40 yıldır güreşçi yetiştirdiğini dile getirdi.

Milli Takım'da da görev yaptığını ifade eden Kara, Edirne'de altyapıdan yetişen kadın güreşçilerin dünya ve Avrupa'da başarılar elde ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Sporcularımız onu örnek alıyor. Güreşin içinden gelen Adar şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yapıyor. Edirne'de yetişen Hafize Şahin, Ayşe Güneş, Dilek Atakol, Begüm Mısıratlı da Avrupa'da derece yaptı. Kadın güreşinde büyük başarı elde ettik. Avrupa şampiyonu Eylem Engin'le gurur duyuyoruz."

Kara, güreşçilere Edirne'de uluslararası standartlarda imkanlar sunulduğunu sözlerine ekledi.

"Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum"

Milli güreşçi Hamiyet Ömür Gümüş (12) geçen yıl Türkiye üçüncüsü bu yıl ise Türkiye ikincisi olduğunu ifade etti.

Avrupa ve dünyada başarılar kazanmak istediğini dile getiren Gümüş, "Yasemin Adar ve Eylem Engin'i örnek alıyorum, ikisi de çok başarılı. Ben de onlar gibi yurt dışında İstiklal Marşımızı okutup Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

Güreş sporcusu Samira Adıyaman (12) milli sporcu olmayı hedeflediğini, Avrupa ve dünyada düzenlenen şampiyonalarda Türkiye'ye başarı getirmek istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara Valiliğinden, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

Edirne'de "kadın güreşinde güzel çalışmalar"

Edirne'de "kadın güreşinde güzel çalışmalar"

Minikler Türkiye şampiyonu kuraşçıların hedefleri büyük

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet