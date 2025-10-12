Milli bocceci Yağmur Tosun'dan Dünya Kupası'nda bronz madalya
Milli bocceci Yağmur Tosun, Fransa'da düzenlenen Bocce Petank Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Ankara
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre Douai kentinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Kupası'nda 15 yaşındaki Yağmur Tosun, büyük kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.
Yağmur Tosun, yarı final maçında İspanyol rakibine kaybederek organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.