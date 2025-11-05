Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek
Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenecek 2025 Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'na katılacak.
Ankara
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'de yapılacak organizasyonda 12 milli sporcu mücadele edecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Olimpiyat madalyalı milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yarışacak.
Açılış töreni 7 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar ise 8 Kasım'da başlayacak.
Şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli atıcılar şunlar:
Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Mert Nalbant, Galip Berat Afal, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Şule Nur Tekeli, Elif Duygu Eren Kotoş
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda müsabakalar, 17 Kasım'da tamamlanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.