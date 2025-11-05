Dolar
Spor

Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Milli atıcılar, Mısır'da düzenlenecek 2025 Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Halil İbrahim Avşar  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Milli atıcılar, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kahire'de yapılacak organizasyonda 12 milli sporcu mücadele edecek.

Olimpiyat madalyalı milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yarışacak.

Açılış töreni 7 Kasım'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar ise 8 Kasım'da başlayacak.

Şampiyonada madalya mücadelesi verecek milli atıcılar şunlar:

Yusuf Dikeç, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, Mert Nalbant, Galip Berat Afal, Damla Köse, Elif Berfin Altun, Şule Nur Tekeli, Elif Duygu Eren Kotoş

Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Şampiyonası'nda müsabakalar, 17 Kasım'da tamamlanacak.

