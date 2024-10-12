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Spor

Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla Pembe Top Tenis Turnuvası düzenlendi

QNB Türkiye çalışanları tarafından meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Pembe Top Tenis Turnuvası'nda erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Fatih Erel  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla Pembe Top Tenis Turnuvası düzenlendi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş / AA

İstanbul

Çekmeköy'de bulunan Inventıst Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvaya QNB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, bankanın çalışanları ile tenisçiler Erhan Oral, Berfu Cengiz, İpek Öz ve Yavuz Erkangil katıldı.

Ömer Aras, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, anlamlı bir organizasyonda bulunduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl üçüncü kez düzenlediğimiz Pembe Top Tenis Turnuvası'nda bir aradayız. Meme kanseri farkındalığını artırma amacıyla düzenlediğimiz bu turnuva kıymetli bir çalışma arkadaşımız olan Elif Yavaş'ın fikriydi ve kendisini maalesef bu sebeple kaybettik. Onu rahmet ve saygıyla anıyorum. Dünya Sağlık Örgütünün de belirttiği gibi, meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor. QNB olarak bu bilinci yaymayı ve farkındalık yaratmayı çok önemsiyoruz. Bugün burada bizlerle olan tüm katılımcılara, kortta ter döken sporcularımıza teşekkür ediyorum.Turnuva, yalnızca bir spor etkinliği olmaktan öte, meme kanseriyle mücadele eden kadınlar ve aileleri için bir farkındalık ve dayanışma platformu olmayı sürdürüyor. QNB olarak topluma katkı sağlama ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz."

Meme kanserinde erken teşhisin önemine değinen Aras, "Farkındalığın tüm ülke genelinde arttırılması için böyle bir turnuva yapmaya karar verdik. Her 8 kadından biri hayatının bir noktasında bu hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya. Ama en önemlisi erken teşhis. Erken teşhis için de kontrolleri zamanında yaptırmak lazım. Bu turnuvayla tüm kadınlara seslenmek istiyoruz. Kendinizi kontrol ettirin." ifadelerini kullandı.

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