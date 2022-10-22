Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,305.00
BTC/USDT
19,184.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Spor

Mardin'de "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" düzenlendi

Mardin'de düzenlenen "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" kapsamında merdivenli ve dar sokaklarda 5 farklı kategoride 138 sporcu pedal çevirdi.

Halil İbrahim Sincar, Osman Öksüz   | 22.10.2022
Mardin'de "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" düzenlendi Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Valilik himayelerinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından "Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" düzenlendi.

Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarışmada, 30 şehirden 25'i kadın 138 sporcu dar ve merdivenli sokaklarda yarıştı.

Kıyasıya mücadelenin yapıldığı yarışlar sırasında merdivenlerde meydana gelen kazada yaralanan bisikletçilere, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yapılan yarışmada, büyük erkeklerde Samet Bulut, genç erkeklerde Emre Yuca, yıldız erkeklerde Muhammet Ali Sümbül, master erkeklerde Mehmet Can Balcı ve kadınlar kategorisinde Emine Irmak Sezer birinci oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve il protokolü, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışma kapsamında tarihi sokaklarda bisikletçilerin pedallılarını çevirdiğini söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Mardin'i sporla en iyi şekilde tanıtmak istediklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bu tür spor etkinliklerle daha güzel bir şekilde Mardin'i tanıtmayı amaçlıyoruz. Bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Parkurlar zorlu, abbaralardan, dar sokaklardan, köprülerin üzerinden geçiliyor. Sokaklarımız görülmeye değer. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz."

Federasyon başkanı Emin Müftüoğlu da dağ bisikletinin dünyada çok popüler olduğunu, önümüzdeki yıllarda bu etkinliği uluslararası arenaya taşımak istediklerini belirtti.

Tarihi ve kültürüyle Mardin'in çok farklı bir şehir özelliği taşıdığını aktaran Müftüoğlu, "Bu kültürü ve tarihi biz bisiklet ailesi olarak önce Türkiye'ye sonra bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Tarihi sokaklarda, merdivenlerde bisiklet sürmeleri bisikletçiler için de çok enteresan bir yarış oldu. Bunu geleneksel hale getirip daha büyük organizasyonlar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, bisiklet sporuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yarışmalarda kendilerine destek sunan herkese teşekkür etti.

Büyük erkekler kategorisinde birinci olan Samet Bulut ise Bursa'dan geldiği Mardin'e çok hayran kaldığını belirterek, "Mardin sokaklarında yarışmak çok güzeldi. Birinci olduğum için mutluyum. Bu coğrafyada olmak gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır
Diyarbakır annelerinden Fatma Karakuş: 6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının firari faili yakalandı
Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Benzer haberler

Mardin'de "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" düzenlendi

Mardin'de "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" düzenlendi

Derik zeytininde rekolte beklentisi 6 katına çıktı

Dara Antik Kenti'nde "Taşla Dokunmuş, Sevgiyle Yoğrulmuş Mardin" defilesi yapıldı

Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti

Çevreci kaymakamın gözde ulaşım aracı, makamına gidip geldiği bisikleti

Oğlunun aldığı emeklilik hediyesi bisiklet tutkusu oldu

Oğlunun aldığı emeklilik hediyesi bisiklet tutkusu oldu
Mezopotamya'nın asırlık giysileri yurt dışında da talep görüyor

Mezopotamya'nın asırlık giysileri yurt dışında da talep görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet