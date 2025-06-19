Dolar
39.55
Euro
45.50
Altın
3,368.92
ETH/USDT
2,499.20
BTC/USDT
104,277.00
BIST 100
9,102.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Halil İbrahim Sincar  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkımı sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda 50 yapıda 194 bağımsız bölüm yıkıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Salim ile çalışmalar kapsamında Ulu Cami Mahallesi'nde son 4 katı yaklaşık 50 yıllık betonarme yapı olan 5 katlı binada süren yıkım işlemlerini inceledi.

Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından 1176 yılında inşa ettirilen Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, yaptığı açıklamada, tarihi şehrin kimliğinin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Geleneksel yapıların korunması ve şehrin turizm açısından daha da canlandırılması için ilk etapta 240 betonarme eklentinin tespit edildiğini aktaran Akkoyun, bunun yanında tarihi dokuya aykırı yaklaşık bin yapının tespit edildiğini vurguladı.

Şu ana kadar 50 yapıda 194 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildiğini altını çizen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Amacımız tarihi Mardin siluetine aykırı yapıların ortadan kaldırılması, Mardin'imizin daha güzel bir görüntüye kavuşması. Bu çerçevede Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın da destekleri ile bu tarihi yapıya aykırı sonradan yapılmış yapıların tespiti ve yıkımı gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızla görüşülerek uzlaşma sağlanarak ve tespit edilen bedeller ödenerek bu yapılar yıkılmaktadır. Yıkılan yapıların üzerinde bulunduğu arsalarla da yine mahallenin ve bölgenin şartlarına göre yeşil alan, otopark veya kamu alanı olarak değerlendirilmektedir ve değerlendirilecektir. Daha güzel bir Mardin için gayretle çalışıyoruz."

Şehrin tarihi fotoğraflarının incelendiğini kaydeden Akkoyun, bu yapıların tamamı yıkıldığı zaman Mardin'in daha güzel bir görünüme kavuşacağını bildirdi.

Akkoyun, "Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl tespit edilen yapıların yıkımına yoğunluk vereceğiz. Bakanlığımızın desteğiyle, Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde sonradan eklenen betonarme yapılar ortadan kaldırıldıktan sonra Mardin'imiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 şüpheli tahliye edildi
İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında bir esir asker takası daha yapıldı
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor
SOLOTÜRK Adapazarı'nda prova uçuşu yaptı
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Mardin'de gönüllü gençler sanal kumar ve bağımlılığa filmle dikkati çekti

Mardin'de yaklaşık 350 dekar buğday ekili alan yandı

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor

Mardin'de "Napolyon" kirazında hasat sürüyor
Mardin Ovası'nda biçerdöverlerin buğday hasadı gece de sürüyor

Mardin Ovası'nda biçerdöverlerin buğday hasadı gece de sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet