Makaralı Yay Erkek Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu
Antalya'da düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Antalya
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri alınarak, 40 ülkeden 279 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Furkan Oruç, Yakup Yıldız ve Evren Çağıran'dan oluşan Makaralı Yay Erkekler Milli Takımı, çeyrek finalde İtalya'yı 238-232 mağlup etti.
Yarı finalde İspanya'yı 236-229 skorla geçen milli okçular, finalde Fransa ile karşılaştı.
Fransa'yı da 225-219'luk skorla yenmeyi başaran Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.
Milli okçular, karşılaşmanın ardından birbirlerine ve teknik direktörlerine sarılarak sevinç yaşadı.
Yusuf Göktuğ Ergin: Makaralı yaylarda dünyada en iyi yerde olduğumuz söyleyebiliriz
Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, milli takımın Avrupa şampiyonu olmasının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sporculara ve gençlere yaptıkları yatırımı kesmediklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve teknik ekibin kendilerine çok büyük destekleri olduğunu aktaran Ergin, "İyi bir ivme, iyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyon desteklendiğinde iyi işler başarabileceğini düşünüyorduk ve öyle de oldu. İki yıldır bugünü bekliyorduk ve istediğimiz aldık. Makaralı yaylarda hem kadınlarda hem de erkeklerde dünyada en iyi yerde olduğumuz söyleyebiliriz." diye konuştu.
Milli okçu Furkan Oruç ise Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil etmek istediklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.