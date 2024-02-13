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Spor

Kick boksçu Beril Özgül, madalya kazanınca baygınlık geçirdiği anı anlattı: Çok şükür sağlığımda bir problemim yok

Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda 65 kiloda bronz madalya kazanınca baygınlık geçiren 16 yaşındaki Beril Özgül, hakemin elini kaldırdığında heyecanını kontrol edemediğini söyledi.

Hayati Akçay  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Kick boksçu Beril Özgül, madalya kazanınca baygınlık geçirdiği anı anlattı: Çok şükür sağlığımda bir problemim yok Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Ordu Serhat Spor Kulübü sporcusu Beril Özgül, 6-11 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nın ardından Ordu'ya dönerek antrenmanlara başladı.

Beril Özgül, AA muhabirine, üç yıl önce kick boksa başladığını belirterek, üçüncü kez Türkiye Şampiyonası'na katıldığını anlattı.

Mersin'de organize edilen şampiyonada ilk defa madalya kazanma başarısını gösterdiğinin altını çizen Beril Özgül, maçın sonunda hakemin kendisinin kazandığını ilan ettiğinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

Beril Özgül, kısa süreli baygınlık yaşadığını kaydederek, "Bu tarz maçlarda genelde çok heyecan yapıyorum. Bu maç sonrasında da kazandığımı öğrendiğimde kalp ritmim hızlandı. Hakem elimi kaldırdığında heyecanımı kontrol edemedim ve bayıldım. Bu darbeye bağlı bir baygınlık değil, sadece heyecana bağlı bir baygınlıktı. Çok şükür şu anda sağlığımda bir problemim yok." diye konuştu.

Bayıldığı anlar kulüp yöneticileri tarafından cep telefonuyla kaydedilen sporcu, Türkiye şampiyonu olmak için çok çalışacağının sözünü verdi.

Antrenör Serhat Kiraz ise sporcusunun zaman zaman heyecanına yenik düştüğünü söyledi.

Mersin'deki şampiyonada Beril'in çok fazla stres ve heyecan yaptığını belirten Kiraz, "Sporcum maçı kazanmasına rağmen heyecan ve sevincin birleşmesi nedeniyle baygınlık geçirdi. Sporcum, gelecek vadeden bir sporcu. Bu heyecanını yendiği takdirde kendisini daha iyi yerlerde göreceğimizi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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