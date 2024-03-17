Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,557.80
BTC/USDT
66,944.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yalova AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde konuşuyor.
logo
Spor

Karabük'teki wushucu çocuklar, başarılarını yurt dışına taşımayı istiyor

Karabük'te wushu branşındaki azimleriyle yurt içi turnuvalarda madalyaları toplamaya devam eden 7 ila 17 yaşlarındaki çocuklar, uluslararası organizasyonlara da katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor.

Orhan Kuzu  | 17.03.2024 - Güncelleme : 17.03.2024
Karabük'teki wushucu çocuklar, başarılarını yurt dışına taşımayı istiyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16-28 Şubat'ta düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 16 sporcuyla katılan wushucular, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Wushucuları Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayan Azerbaycanlı antrenörler Ali Aghayev ve Khayal Abdullayev, küçükler ve büyükler kategorisinde yetiştirdiği 50 sporcuyla dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Aghayev, AA muhabirine, yeni hedefler için çok çalıştıklarını, antrenmanları en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

"Yeni hedeflerimiz uluslararası maçlar. Avrupa ve dünya şampiyonaları." diyen Aghayev, bu maçlarda Karabük'ü, Türkiye'yi eni iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Aghayev, spor yapan çocukların diğerlerine göre daha disiplinli olduğuna değinerek, "Hızlı karar verme yetenekleri daha gelişir. Kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Salona yüzlerce çocuk gelir. Bunlardan her biri şampiyon olmaz. Amacımız belli bir disiplini çocuklara aşılamak. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak." şeklinde konuştu.

Antrenör Abdullayev de sporcuları Avrupa ve dünya turnuvalarında şampiyon yapmayı hedeflediklerini aktararak, "Çocukları kötü alışkanlıklardan da uzak tutmak istiyoruz. Hedefimiz her zaman Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak." dedi.

Wushucu çocukların sıradaki hedefi yurt dışında başarı

11 yaşındaki Irmak Taşbaş, Yalova'daki son şampiyonada birincilik kazandığını aktararak, "Bir Türkiye ikinciliğim bir de Balkan Şampiyonluğum var. Yeni hedeflerim uluslararası şampiyonalara katılmak." diye konuştu.

10 yaşındaki Elif Ilgın Çatal da şampiyonada altın madalyayı kazandığını, şimdi uluslararası maçlarda şampiyon olmak istediğini dile getirdi.

Dört yıldır mindere çıkan 14 yaşındaki Ömer Eymen Kara, Yalova'da altın madalyayı elde ettiğini belirterek, yurt dışı organizasyonlarında Karabük'ü temsil etmek istediğini söyledi.

14 yaşındaki Erol Efe Evsine, Yalova'da üçüncü, geçen yıl Antalya'da ise ikinci geldiğine değinerek, uluslararası maçlara çıkıp şampiyon olmak istediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İHH, Balkanlar'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek oldu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 120'nci gününde
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin, Aydın'da yakalandı
Ümraniye'de Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı
Diyarbakır annelerinden Demir: Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz

Benzer haberler

Karabük'teki wushucu çocuklar, başarılarını yurt dışına taşımayı istiyor

Karabük'teki wushucu çocuklar, başarılarını yurt dışına taşımayı istiyor

Uzmanlardan ramazanda ağız sağlığını koruma ve sindirim sorunlarını önleme tavsiyeleri

Jeoloji profesörü Gökçeoğlu, olası Marmara depremine karşı uyardı

Camilerde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır oyma yöntemiyle işliyor

Camilerde gördüğü hat yazılarını 51 yıldır oyma yöntemiyle işliyor
Yalova'da forklift operatörlüğü kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı

Yalova'da forklift operatörlüğü kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldı
Deprem hareketliliği artan Güney Marmara'da yapı stokunun zemine göre yenilenmesi uyarısı

Deprem hareketliliği artan Güney Marmara'da yapı stokunun zemine göre yenilenmesi uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet