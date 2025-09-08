Dolar
Kültür, Yaşam

Tarihi Çobankale'deki kazılarda yaşam alanları gün yüzüne çıkarılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Yalova'nın Altınova ilçesindeki Çobankale'de sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi yaşam alanları gün yüzüne çıkarılıyor.

Sıtkı Yıldız  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Tarihi Çobankale'deki kazılarda yaşam alanları gün yüzüne çıkarılıyor Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Ayazma köyü mevkisinde 10 ile 11. yüzyılda inşa edilen, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan Çobankale'deki kazı çalışmaları 8. yılında devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Altınova Belediyesinin desteğiyle devam eden çalışmalarda, kalede buğday işlenen işlikler ve barınma mekanlarına ulaşıldı.

Kazı Başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Seçkin, AA muhabirine, Çobankale'nin Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Selçukluların İznik'ten sonra İstanbul'a en yakın kale olan bölgeye gelişinin Çobankale'yi daha değerli kıldığını aktaran Seçkin, kazı çalışmalarıyla dönemle ilgili yeni bilgi ve bulgulara da ulaştıklarını söyledi.

Sur içinde kazı çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Seçkin, şöyle devam etti:

"İnsanların yaşamına dair kalıntıları, izleri ve evleri ortaya çıkarmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Bu sene işlik olarak adlandırdığımız bazı yapıları ortaya çıkardık ve bu yapıların izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bunlar, buğdayın öğütüldüğü işlikler, nitekim buğday öğütmeyle ilgili malzemeler de günümüze ulaştı. Dolayısıyla kalede yaşama ait izler, insanların yaşadığı mekanların ortaya çıkarılması bu seneki en önemli buluşumuz olarak karşımıza çıktı."

"Bu yıl önemli sikkeler bulundu"

Seçkin, kalede kazı çalışmalarını devam ettireceklerini dile getirerek, ortaya çıkarılan şapel gibi alanların konservasyonunun yapılması için de projeleri hazırladıklarını ifade etti.

Kazı alanında dönemin izlerini yansıtan taşınabilir metal gibi çok sayıda eserin ortaya çıktığını belirten Seçkin, şunları kaydetti:

"Bunların çıkarıldıkları yerlere göre kodları yapıldıktan sonra kazı evine götürülerek tasniflemesi, birleştirilmesi ve konservasyonu tamamlanıyor. Bu yıl çalıştığımız alanda çok sayıda seramik ortaya çıktı. Daha önce ortaya çıkan seramiklere benzer olanları, farklı özellikler gösterenleri var. Bunlar belirli bir süre sonra birleştirilebiliyor. Bu yıl önemli sikkeler de bulundu. Dolayısıyla bunlar, buradaki yaşam alanının hangi dönemlerde kullanıldığına dair önemli izler sunuyor. Seramikler de sikkeler kadar buradaki yaşamın dönemini vermesi açısından çok önemli buluntular."

Seçkin, kazı evinde uzmanların parçaları laboratuvarda birleştirmesiyle ilgili de bilgiler aktardı.

