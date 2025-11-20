İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "Futbolda bahis soruşturmaları"na ilişkin bilgilendirme toplantısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, "Muhtemelen ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin devam eden liglere, futbol camiasına zarar vermesini istemiyoruz." dedi.
İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Başsavcıvekili Osman Sağlam, İstanbul Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek "Futbolda bahis soruşturmaları" ilişkin bilgiler verdi.
Antalya'da başlatılan bahis soruşturması dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek burada devam eden soruşturmayla birleştirildiğini belirten Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) hakemler, futbolcular ve yöneticilere yönelik başlattığı idari soruşturmanın, adli soruşturmadan farklı olduğunu kaydetti.
Gürlek, TFF'ye bağlı olmadıklarını belirterek, "TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiği hakemler, ceza verilen ya da birkaç ay men ettiği futbolcular hakkında mutlaka soruşturma açılacak diye bir şey yok. Bir futbolcunun ya da hakemin doğrudan ya da dolaylı yolla oynaması idari soruşturmayı gerektiriyor ama adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bilgi havuzumuz var. Bu nasıl oluşuyor? Federasyonun ihbarlarından oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve aynı şekilde bize gelen ihbarlar var. CİMER'den çok fazla şikayet var." ifadelerini kullandı.
Soruşturma kapsamında savcılığın, birçok tanığın ifadelerini resen aldığını söyleyen Gürlek, "Bir de bizim kendi incelediğimiz oynanan maçla ilgili şike bahis iddiası var. Biz bunu resen ele alıp inceliyoruz. Aynı şekilde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları mutlaka alıyoruz. Tek başına oynamak yetmiyor mutlaka menfaat gerekiyor." diye konuştu.
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Karabağ ve Gürcistan ile işbirliği içerisinde oldukların belirten Gürlek, IP adreslerine erişim sağlanarak bahis oynayan kişilerin listesinin dosyaya eklenmesi için gönderileceği belirtti.
"Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
Akın Gürlek, "Muhtemelen ilerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz. Sürecin devam eden liglere, futbol camiasına zarar vermesini istemiyoruz. Sürecin olumsuz algıya yol açmamasını istiyoruz. Sosyal medyadaki süreci takip ediyoruz, olumsuz algı yapan kişilere resen soruşturma başlatıyoruz." şeklinde konuştu.
Hakemlerden futbolculara, kulüp başkanlarından yöneticilerine kadar konunun tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Gürlek, futbolcuların ve diğer kişilerin lekelenmeme haklarının kendileri için çok önemli olduğunu aktardı.
Gürlek, özellikle lekelenmeme hakkını gündemde tutmak istediklerini ifade ederek, "Ucu kime uzanırsa uzansın, soruşturma sonuna kadar devam edecek. Kulüp başkanları ve kulüp yöneticileri bunlar olacak önümüzdeki günlerde..." ifadesini kullandı.
"Biz federasyona bağlı değiliz, suç ihbarı alındığından itibaren her şey inceleniyor"
Başsavcıvekili Osman Sağlam da "Son günlerde verilerin silindiğiyle ilgili bilgiler var aslında. Tuttur.com yarı faal, yarı değil. Biz federasyona bağlı değiliz, suç ihbarı alındığından itibaren her şey inceleniyor." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmayla ilgili iddiaları hakkında hemen soruşturma başlattıklarını söyleyen Sağlam, bahislerin hepsinin ayrıntılarına bakıldığını aktardı.
Gürlek ile Sağlam bilgilendirme toplantısında gazetecilerin de sorularını yanıtladı.
UEFA ve Interpol ile nasıl bilgi paylaşımı yapıldığının sorulması üzerine Gürlek, "Büyük çoğunluğu legal olmayan siteler. IP adreslerini alıyorlar. Yurt dışında legal siteler oluyor, örneğin İtalya'daki legal site, Türkiye'deki maçları görebiliyor. Bunların hepsini bize verecekler." yanıtını verdi.
Futbolcuların ve çevresindekilerin mal varlıkları inceleniyor
Başsavcıvekili Sağlam, "Federasyon 6 bin 200 futbolcunun resmini çekti. Excel şeklinde tablo yapabiliyor, bu çok kolay. Mal varlıkları, çevrelerindeki mal varlığı artışı hepsi inceleniyor. TFF'ye 'Siz bunu yaptınız biz de bakacağız.' deniyor dünya çapında." ifadelerini kullandı.
Bir soru üzerine Başsavcı Gürlek, 3 savcının sadece bu soruşturmayla ilgilendiği bilgisini vererek, "Başsavcılık olarak bu soruşturmaya çok önem veriyoruz. Bir spor yorumcusu eşi üzerinden oynuyor bunu tespit ettik. İsim vermeyelim şimdi." dedi.
TFF ile Başsavcılık arasından bir uyumsuzluk olduğu iddialarının sorulması üzerine Gürlek, "Uyumsuzluk yok. Onlara göre bahis sitesine girmek suç. Ama bize göre menfaat elde etmesi gerek." cevabını verdi.
"Kara paranın kulüpler üzerinden aklanması ihtimali var mı?" sorusu üzerine Gürlek, "Kaynağı belirsiz para girişi varsa inceleniyor. Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Futbolu, ligleri yıpratıyor. Federasyonla bizim havuzumuz farklı. Bir savcı arkadaşımız sürekli sosyal medyaya bakıyor, olumsuz algı varsa gereği yapılıyor." diye konuştu.
Bir gazeteci, Eyüpspor başkanının soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsatarak, başkanlar ve hakemler arasında bir irtibatın tespit edilip edilmediğini sordu.
Gürlek, soruya ilişkin, "Teknik direktörlerle hakemler ya da başkanlar ve hakemler arasında olabilir, hepsini inceliyoruz." dedi.
Basketbol veya voleybolda da böyle bir sürecin olup olmayacağı sorusuna ise Osman Sağlam, "Olma ihtimali var ama şu an elimizde böyle bir çalışma yok, ihtimal dahilinde." yanıtını verdi.
Başsavcıvekili Sağlam soruşturmaya ilişkin, çok fazla evrakın olduğunu ve hepsinin bir günde bitmesinin mümkün olmadığını, Türk futbolunun büyük bir oluşum olduğunu belirterek, FIFA, UEFA ve Interpol gibi kuruluşlardan yardım aldıklarını kaydetti.
MASAK ve HTS kayıtlarıyla birlikte detaylı olarak bilgilerin toplandığını belirten Sağlam, "Bir operasyon olabilir, ülkede bilinen isimlerin dahil olabileceği bir operasyon. Futbol idarecileri ve hakemlerin dahil olduğu kuruluşlar var, bunlara bakılıyor." dedi.