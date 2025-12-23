Dolar
Gündem

Şile Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüpheli gözaltına alındı

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 5 şüphelinin tutuklandığı Şile Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Büşra Alakoyun  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlendi.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli 10 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

