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Spor

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan Ravil Tagir'i transfer etti.

Ercan Doğan   | 28.09.2020
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 17 yaşındaki Ravil Tagir, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da hazır bulunduğu törenle 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Altınordu'daki başarılı performansıyla dikkati çeken Ravil, Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev yapıyor.

Genç stoper, turuncu-lacivertli takımda 35 numaralı formayı giyecek.

Ravil Tagir'den Altınordu'ya veda

Öte yandan, Ravil Tagir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 12 yaşında küçük bir çocuk olarak girdiği Altınordu Futbol Akademisi'nden 5 yılda bir Süper Lig oyuncusu olarak ayrıldığını belirtti.

Başta kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, antrenörler ve kulüp çalışanlarına teşekkür eden Ravil Tagir, "Buraya gelirken babam 'Çocuk bizim futbolcu Altınordu'nundur' demişti. Bir futbolcu olarak kariyerimi Altınordu'nun belirlenmesini sağlayan aileme de çok teşekkür ederken, tüm anne babalara da çocukları için kulübe kayıtsız şartsız güvenmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ravil Tagir, Altınordu'yu asla unutmayacağını, Altınordu'da yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Premier Lig'de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Altınordu genç oyuncuya güvenen, ona forma ve kendini kanıtlama şansı tanıyan büyük bir organizasyon ve bunu gerçekleştirirken bir yandan da Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek kadar kusursuz bir sisteme sahip. Bu açıdan Başakşehir formasını giyeceğim için çok gururluyum. Beni tercih eden idari ve teknik kadroya ne kadar doğru bir karar verdiklerini gösterecek inanca sahibim. İnşallah benim de yolum Cengiz ağabey gibi olur ve Başakşehir sayesinde Şampiyonlar Ligi, A Milli Takım heyecanları yaşarım ve belki ben de bir gün buradan Avrupa'nın en büyük liglerine giderek hem Türk futbolunu hem Başakşehir'i hem de yetiştiğim Altınordu'yu temsil ederim."

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