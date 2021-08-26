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Spor

İşitme Engelliler Milli Takımı Riva'daki hazırlıklarını tamamladı

Brezilya'da gelecek yıl yapılması planlanan 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları Elemelerinde 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Çekya ile karşılaşacak İşitme Engelliler Milli Takımı, Riva'daki hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 26.08.2021
İşitme Engelliler Milli Takımı Riva'daki hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Mehmet Eser - Anadolu Ajansı

İstanbul

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla süren idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yarın Çekya'ya hareket edecek.

İşitme Engelliler Milli Takımının, Riva'daki son antrenmanını, TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ve TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy da izledi.

İsmail Erdem: "İşitme Engelliler Futbol Takımı'mız olimpiyat şampiyonu olarak dönecektir"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, İşitme Engelliler Milli Takımı'na güvenlerinin büyük olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak engelli milli takımlarımıza her zaman kapıyı açıyoruz. Çekya maçı öncesinde, Riva'da son hazırlıklarını yapıyorlar. Temennimiz, pazar günü Prag'da Çekya'yı yenerek 25 Eylül'deki Fransa maçına gitmeleri. Takımımıza başarılar diliyorum. En son olimpiyatlarda şampiyon olmuşlardı. İnşallah 2022'deki Brezilya'daki olimpiyatlarda da olimpiyat şampiyonu olarak dönecektir. Güzel bir hazırlık devresi geçirdiler. Biz de TFF olarak engelli futboluna desteğimizi 15 yıldır sürdürüyoruz. Başta Sayın Başkanımız Nihat Özdemir olmak üzere tüm yönetim kurulu üyeleri olarak engelli futbolunun gelişimi, dünyada markalaşması konusunda desteğimiz devam edecek. Başarılar diliyorum."

Özel sporcuların her dönem Riva'da güzel kamp dönemleri geçirdiğini aktaran Erdem, "Burada 4 sahamız var, mekan rahat ve geniş. TFF özellikle engelli milli takımlarına yönelik talepleri öne çekmiştir. Çünkü bunlar milli gururumuz. Ampute milli takımı Avrupa şampiyonu, İşitme Engelliler Milli Takımı'mız dünya ve olimpiyat şampiyonu oldu. İnşallah bu şampiyonluklara şampiyonluklar eklenmesi adına da TFF olarak bu özveriyi gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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