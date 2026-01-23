Dolar
43.36
Euro
51.13
Altın
4,976.41
ETH/USDT
2,985.30
BTC/USDT
90,664.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen 2025-26 Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda Beşiktaş şampiyonluğa ulaştı.

Onay Ozan  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu Fotoğraf: Onay Ozan/AA

Manisa

Atatürk Spor Kompleksi ile Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 27 takım katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müsabakalar sonucunda finale yükselen Beşiktaş rakibi Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 50-26 mağlup ederek birinci sırada yer aldı.

Turnuvayı Trabzon Büyükşehir Belediyespor ikinci, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Spor Kulübü üçüncü, Beykoz Belediyespor Kulübü ise dördüncü tamaladı.

Şampiyonluk töreninin ardından değerlendirmede bulunan Beşiktaş hentbol takımı teknik direktörü Bülent Erkol, yetkililere teşekkür ederek, turnuvanın çok iyi organize edildiğini ve namağlup şampiyon olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Beşiktaş takım kaptanı Arda Tiryaki de geçen yıl yaşadıkları talihsizliğin ardından bu sezon iyi hazırlandıklarını belirterek şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyespor teknik direktörü Sinan Akcan ise Manisa'da düzenlenen organizasyonun çok başarılı olduğunu, hedefledikleri noktaya ulaştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı dava reddedildi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu'nun temsilcilerini kabul etti
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucuyla mücadelemizi insanlık adına yürütüyoruz
Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu

Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu

Bakan Bayraktar: Her vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz

Beşiktaş'ta yarım kalan hikaye: Rafa Silva

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini duyurdu

Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferini duyurdu
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferini duyurdu

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transferini duyurdu
İstanbul’un 3 büyüğü, sezonun ilk yarısını 2,4 milyar lira zararla kapattı

İstanbul’un 3 büyüğü, sezonun ilk yarısını 2,4 milyar lira zararla kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet