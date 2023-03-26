Dolar
19.07
Euro
20.52
Altın
1,978.75
ETH/USDT
1,775.30
BTC/USDT
27,858.00
BIST 100
5,031.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Şampiyonlar Ligi yarı finaline çevrildi

Halkbank Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Ankara'da karşılaşacakları Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'i yenerek, final için avantaj sağlamak istediklerini belirtti.

Erkan Tiryaki  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Şampiyonlar Ligi yarı finaline çevrildi

Ankara

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde derbi maçta Ziraat Bankkart'ı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştıran Halkbank da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Başkent Voleybol Salonu'nda 29 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ilk maç öncesi açıklama yapan Taner Atik, Polonya'nın en güçlü takımlarından biriyle karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Rakibin kadrosuna baktığımızda uluslararası arenada mücadele eden birçok oyuncunun bulunduğunu görüyoruz. Daha önce bu ekiple beş kez karşılaştık. 2014'te parçası olduğum bir ekiple Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde onları yenip finale çıkmıştık. Umarım tarih tekerrür eder, onları eleyip yine finale çıkarız." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki voleybol atmosferini öven Atik, şunları kaydetti:

"Avrupa takımlarının Ankara'ya gelip seyircimiz önünde galibiyet almaları neredeyse imkansız. İlk maçta kazanarak avantaj sağlamak istiyoruz. Bunu taraftarımızla bir kez daha göstermek istiyoruz. Ankara ve İtalya'daki çeyrek final maçlarımızda hakem yönetimleri ile ilgili olarak kafamızda tereddütler oluştu. Yönetimlerinden dolayı memnun kalmadık. Hakemler konusunda fazla yorum yapan bir antrenör değilim ama o isimlerin bu seviyenin hakemi olmadığı konusunda herkes hem fikir. Hakemlerin daha adil olmalarını istiyoruz, bu da bizim hakkımız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de İETT otobüsü park halindeki otomobile çarptı
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Selden etkilenen Şanlıurfa'da sular düzenli test ediliyor
Gönüllü sağlık çalışanları Hatay'da sahra hastanesinde afetzedeleri tedavi ediyor
Hatay'da kurulan Konya Konteyner Kent'te son aşamaya gelindi

Benzer haberler

Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Şampiyonlar Ligi yarı finaline çevrildi

Halkbank Voleybol Takımı'nda gözler Şampiyonlar Ligi yarı finaline çevrildi

Türkiye 4 takımıyla Avrupa voleybolunun zirvesinde

"Filenin Sultanları"nın olimpiyat elemesindeki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları çeyrek finali göremedi

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları çeyrek finali göremedi
Fenerbahçe'ye transfer olan depremzede voleybolcu, yeni kulübüne şükran duyuyor

Fenerbahçe'ye transfer olan depremzede voleybolcu, yeni kulübüne şükran duyuyor
Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oluyor

Voleybol olimpiyat elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet