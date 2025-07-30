Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda 5 rövanş maçı oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.
İstanbul
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
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Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.