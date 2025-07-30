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Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda 5 rövanş maçı oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.

Emre Aşıkçı  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turunda 5 rövanş maçı oynandı

İstanbul

Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.

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Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)

Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)

Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)

Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)

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