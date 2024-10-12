Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi
Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
istanbul
Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Saat 10.00'da başlayan genel kurulda başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve denetleme kurulunun sunumlarının ardından üyelerin görüşleri alındı.
Yaklaşık 50 üyenin söz aldığı kongrede, daha sonra yönetim ve denetim kurulunun ibrası oylandı. Özbek yönetimi, üyelerin çok büyük bölümünün oylarıyla ibra edildi. Üyeler, denetim kurulunu da ibra etti.
Oylamanın ardından kürsüye gelen başkan Dursun Özbek, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bize gösterdiğiniz destek için hepinize kalpten teşekkür ediyorum. Galatasaray hepimizin. Sadece Galatasaray sevgisiyle, bu kulübe koşulsuz hizmet için geldik. Sizin desteğiniz olmadan, birlikte ilerlemeden başarıya ulaşmamız mümkün değil. Amacımız Galatasaray'ı bizden sonraki nesillere gurur duyacağımız ve en güçlü şekilde devretmek. Bu zamana kadar ne başardıysak sizin desteğinizle gerçekleştirdik. Konuşalım, tartışalım, doğru diyalog ve samimi yaklaşımla en iyisine ulaşalım. Birbirimizi seversek, birlikte çalışırsak karşımızda hiçbir gücün durması mümkün değil. Hepinizi çok seviyorum, hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Galatasaray'ın emanetini taşıyan bir yönetim, onun ağırlığını hisseder"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, genel kurulun verdiği kararların tartışılmaz olduğunu belirtti.
Dursun Özbek, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan yıllık olağan genel kurulda eleştirileri yanıtladı. Florya arazisiyle ilgili bilgi veren Özbek, "Florya projesini Galatasaray'a kazandırmak için çok çaba sarf ettim. Florya projesi, hepimizin bildiği, sizlerin de onayıyla yapılan bir proje. Kimsenin endişesi olmasın. Biz daha büyük bir arazide daha modern bir tesis geliştirdik. Elimizdeki mevcut arsamızın geliştirilmesi gerektiğini anlatmıştım. Siz de bunun için bize yetki verdiniz. Artık yönetime güvenmeniz lazım. Biz, sizlerin emanetini taşıyoruz. Galatasaray'ın emanetini taşıyan bir yönetim, onun ağırlığını hisseder." ifadelerini kullandı.
"Riva projesi, kendisine düşen görevi yapmıştı"
Konuşmasında Riva projesine de değinen Özbek, "Riva ile ilgili pek çok şey söyleniyor. Riva'daki projenin neler getireceğini söyledim. Söz verdiğimiz rakamlara çok yaklaştık. Gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler, bazı şeyleri geciktirebilir. Riva projesi, kendisine düşen görevi yapmıştı. Riva projesi, borçlarımızın azalmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesidir." diye konuştu.
Eleştirilere dikkat edeceklerini dile getiren Özbek, "Elbette hatalarım var. Bizi yoracak en büyük şey, sizlere mahcup olmak. Beraber çalıştığım arkadaşlarımın hepsi Galatasaray'da büyüdü. Çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Eleştirileri not aldık. Hiç merak etmeyin. Genel kurul, bizim en büyük organımız. Genel kurulun verdiği kararlar tartışılmaz. Size verdiğimiz hizmetin hesabını vermeye çalıştık. Bundan sonraki dönemde de elimizden geleni yapacağız. Vereceğiniz bütün kararlara saygılıyız." şeklinde konuştu.
Dursun Özbek, konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.
Dursun Özbek yönetimi, Florya arazisi için güven tazeledi
Galatasaray Kulübü Genel Kurulu, Florya arazisinin değerlendirilmesi yönündeki yetkinin Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda kalmasına karar verdi.
Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda bazı üyeler tarafından divan kurula sunulan önergede temmuz ayında Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kuruluna Florya arazisinin de içinde yer aldığı gayrimenkullerin değerlendirilmesi için yetki verildiği hatırlatıldı. Önergeyle Florya arazisiyle ilgili düzenlenmesi planlanan ihalede alınacak tekliflerin genel kurulun onayına sunulması ve seçilecek firma ile sözleşme imzalanması talep edildi.
Oylama öncesinde kürsüye gelen başkan Özbek, yaklaşık 3 ay önce detaylı şekilde görüşerek genel kuruldan yetki aldıklarını hatırlattı. Müteahhitlerle görüşmeler yaptıklarını ve projede sona yaklaşıldığını belirten Özbek, yönetimin elinin zayıflamaması için önergenin reddedilmesini istedi.
Yapılan oylama sonucunda önerge reddedilerek, Florya arazisinin değerlendirilme yetkisi Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde kaldı.
Florya gelirlerinin değerlendirilmesi
Verilen ikinci önerge kapsamında Florya arazisinden elde edilecek gelirlerin kurulacak fonda değerlendirilmesi talep edildi.
Kurulacak fonun şartları ve kullanım koşullarının detaylı bir şekilde anlatıldığı önerge, oylamaya sunuldu.
Önergenin lehine söz alan eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, söz konusu fonun 2 yıl önceki seçim öncesinde gündeme geldiğini dile getirdi. Timur, fonun amacının kulübün mali yapısının güçlendirilerek sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
Önerge aleyhine söz alan başkan Dursun Özbek ise genel prensip olarak uygun olmasına rağmen fonun yönetiminin netleştirilmesi için önergenin bir sonraki genel kurula getirilmesini istedi.
Yapılan oylamanın ardından bu talep de oy çokluğuyla reddedildi.
Saat 10.00'da başlayan ve önergelerin oylanmasıyla sona eren genel kurul, 12 saat sürdü.
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