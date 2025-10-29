Dolar
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Olay yerinden yayındayız. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. - VTR
logo
Gündem

Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü.

Cem Ali Kuş, Esmer Geçal  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü Fotoğraf: Esmer Geçal - AA

Kocaeli

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü
