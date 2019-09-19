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Spor

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanıyor

23 Eylül Pazartesi günü yapılacak toplantı basına kapalı gerçekleştirilecek.

Emrah Oktay   | 19.09.2019
Galatasaray Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanıyor

İstanbul

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü toplanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun 23 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de başlamak üzere olağanüstü divan kurulu çağrısında bulunduğu bildirildi.

Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantının 20'nin üzerinde divan kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine düzenlendiği ve basına kapalı yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile Riva ve Florya arazileri için yapılan protokollerin güncel durumlarının ve olası sonuçlarının konuşulacağı aktarıldı.

Ayrıca Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktif Bank ile imzalanan yapılandırma sözleşmesi hakkında bilgilendirilme ve istişare yapılacağı vurgulandı.


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