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Spor

Galatasaray Kulübü, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı

Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 26.06.2021
Galatasaray Kulübü, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Derwall'in Galatasaray'da yaptıklarından da bahsedilen mesajda, "1984 sonrasındaki tüm zaferler onun hesabına yazıldı." denildi.

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