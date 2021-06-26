Galatasaray Kulübü, 14. ölüm yıl dönümünde Jupp Derwall'i andı
Galatasaray Kulübü, eski teknik direktörlerinden Jupp Derwall'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden eski teknik direktörümüz Jupp Derwall'i, aramızdan ayrılışının 14. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Derwall'in Galatasaray'da yaptıklarından da bahsedilen mesajda, "1984 sonrasındaki tüm zaferler onun hesabına yazıldı." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.