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Bodo-Glimt Teknik Direktörü Kjetil Knutsen, Beşiktaş ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Aspmyra Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Spor

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına yanıt vererek, "İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Emre Doğan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi

İstanbul

Öztürk, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta rakip takım oyuncusu Rej Manaj'ın sert darbesi sonucunda sarı-kırmızılı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarını değerlendiren Acun Ilıcalı'ya yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene seviyeyi bayağı düşürdüler. Dediler ki 'Hakemleri gidin dövün'. Bu sene seviye akılalmaz hale geldi. Bunlara hocaları Mourinho da iştirak etti. Bahsettiğiniz asbaşkana (Acun Ilıcalı) cevap vermek istemiyorum. Baktım ve merak ettim. Önce şaşırdım. 'Herhalde yönetim kurulunun içinde yok' dedim. Meğerse 7. sıradaymış. Asbaşkan deyince başkandan sonra gelen kişi zannettim. Kendi bilecekleri bir şey. Başkanımız Fenerbahçe'nin yöneticisine gereken cevabı verdi. 'Haddini bil' dedi. Haddini bilecek. İnanılmaz şekilde seviyeyi aşağıya çekiyorlar. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

"Galatasaray'dan korkmakta haklılar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın maçlarından önce konsantrasyon bozmak amacıyla açıklama yaptığını savunan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlginç bir teknik direktörleri var. Eyüpsporlu oyuncular bilerek sarı kart görmüş ve şike yapıyormuş gibi büyük bir karalama yapıyor. Kendisi yenemediği için doğal. Sahalarında onları eze eze yendik. Sahte penaltı olmasaydı 3-1 değil 6-7'ye giderdi o maç. Galatasaray'dan korkmakta haklılar. Dünya yıldızı bir teknik direktör olmanız bir şey fark ettirmiyor. Futbolcunuza top oynatamayınca Galatasaray da Beşiktaş da sizi yeniyor. Beşiktaş yendikten sonra Mourinho'nun verdiği demeç inanılır gibi değil. Rakibi küçümseyici, '10 kere oynasak 8 kere yeneriz. 1 kere onlar kazanır, 1 kere berabere kalırız'. Bunlar hiç yakışmıyor. Zaten Türkleri ve ligi küçümsüyorlar. Anlamak mümkün değil. Beşiktaş maçında malzemeciyi çağırır gibi 4. hakemi yanına çağırdı. O da kuzu kuzu gitti. Fenerbahçe yöneticisiyle bu, Hacivat ile Karagöz gibi. Bir o, bir bu tiyatro yapıyor. Biz Galatasaray'ız. İşimize bakacağız. Şimdi pazartesi gününe kadar en yakın dostları Trabzonspor olacak. Onunla ilgili algı operasyonu yapacaklar. Ne söyleyeceklerini dinlemek için keyifle bekliyorum."

"Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın"

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö ile deplasmanda yapacakları müsabakaya ilişkin de konuşan Metin Öztürk, "Malmö ile önemli bir maça çıkıyoruz. Malmö'nün sıralamadaki yeri sizi yanıltmasın. Her maç zor. Amacımız, 3 puanı alıp ilk 8'deki yerimizi perçinlemek. 7 sakat oyuncumuz var. Galatasaray 11 kişi çıkıyorsa eksik değil. Galatasaray her zaman sahada konuşur. Avrupa'daki yolumuza devam edeceğiz." diye görüş belirtti.

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