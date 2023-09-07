Dolar
26.83
Euro
28.74
Altın
1,920.61
ETH/USDT
1,629.50
BTC/USDT
25,724.00
BIST 100
8,242.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma, Açılış, Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde konuşuyor.
logo
Spor

"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş: Gümüş madalyalı Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz

2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın orta oyuncusu Faik Samet Güneş, turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi.

Musa Samur  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş: Gümüş madalyalı Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz

Ankara

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan milli voleybolcu, Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacaklarını ifade etti.

Milli takımın grup karşılaşmalarını 4'üncü tamamladığını hatırlatan Faik Samet Güneş, şunları kaydetti:

"Son 16 turunda Slovenya ile eşleştik. Avrupa’nın en önemli takımlarından, gümüş madalya sahibi Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz. Büyük bir çekişmeye sahne olacak. Toplantılarımız, antrenmanlarımız, hazırlıklarımız sürüyor. Rakibimizi iyi analiz edeceğiz, onları iyi tanıyan bir hocamız var. Onlarla çok maç oynadığımız için artık biz de tanıyoruz. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Umarım turu geçen taraf biz oluruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da su kullanımında tasarruf çağrısı karşılık buldu
PUBG Mobile Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Terör örgütü PKK/YPG, Bab ilçesindeki camiye roket saldırısı düzenledi

Benzer haberler

"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş: Gümüş madalyalı Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz

"Filenin Efeleri"nden Faik Samet Güneş: Gümüş madalyalı Slovenya ile yüksek seviyede bir maç oynayacağımıza inanıyoruz

"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda

"Filenin Efeleri"nin olimpiyat elemeleri maç programı belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Portekiz'e yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Portekiz'e yenildi
Filenin Efeleri'nin başantrenörü Giuliani: Portekiz’in biraz farklı bir karakteri var. Onlar da yüksek seviyede oynuyor

Filenin Efeleri'nin başantrenörü Giuliani: Portekiz’in biraz farklı bir karakteri var. Onlar da yüksek seviyede oynuyor
"Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile karşılaşacak

"Filenin Efeleri", Avrupa Şampiyonası'nda yarın Portekiz ile karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet