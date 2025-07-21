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2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde lig etabı sona erdi

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da mücadele ettiği 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) lig etabı tamamlandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, lig aşamasını geçen sezon olduğu gibi 16. sırada bitirdi.

Hüseyin Burak Demirer  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
2025 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde lig etabı sona erdi

Ankara

Çin, Bulgaristan ve Japonya'da oynadığı 12 maçta 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 10 puan toplayan Türkiye, 18 takım arasında 16. oldu. Ay-yıldızlılar, lig etabını 2024'te de 16. sırada tamamlamıştı.

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Lig aşaması sonunda 11 galibiyet ve 1 yenilgiyle 32 puana ulaşan Brezilya, zirvede yer aldı. Puan tablosunda 17. sırada yer alsa da final etabına ev sahipliği yapacağı için Çin, çeyrek finale yükseldi.

Lider Brezilya ile beraber ilk 7'ye giren İtalya, Fransa, Japonya, Polonya, Slovenya ve Küba da final turuna katılmaya hak kazandı.

Bir galibiyet ve 11 mağlubiyetle sonuncu olan Hollanda ise küme düştü.

2025 FIVB Erkekler VNL'nin final etabı, 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.

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