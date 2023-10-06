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Spor

"Filenin Efeleri" Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.

Halil İbrahim Avşar  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
"Filenin Efeleri" Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23'lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti.

Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Finlandiya ise elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.

Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.

Grupta ilk 2'de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6. maçını yarın TSİ 04.00'te Mısır ile yapacak.

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