"Filenin Efeleri" Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Finlandiya'yı 3-2 yendi.
Ankara
Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan milliler, 25-22 ve 25-23'lük sonuçlarla setlerde 2-0 öne geçti.
Maçtan kopmayan Finlandiya, üçüncü ve dördüncü seti 25-23 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı. Karar setini 15-8 kazanan A Milli Takım, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Türkiye gruptaki 2. galibiyetini elde etti. Finlandiya ise elemelerdeki 5. maçını da kaybetti.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, Paris 2024'e katılma hakkı elde edecek.
Grupta ilk 2'de yer alma şansı bulunmayan Türkiye, 6. maçını yarın TSİ 04.00'te Mısır ile yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.