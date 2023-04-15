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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Meesseman oldu

Fenerbahçe Alagöz Holding'in Belçikalı basketbolcusu Emma Meesseman, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si Fenerbahçeli Meesseman oldu

Ankara

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki Meesseman; başantrenörler, takım kaptanları, basın mensupları ve taraftarların katıldığı oylama sonucu MVP ödülüne layık görüldü.

Sezonu 15,6 sayı, 6,4 ribaunt, 3,4 asist ve 22,6 verimlilik puanı ortalamalarıyla tamamlayan Meesseman, sarı-lacivertlilerin finale yükselmesinde büyük rol oynadı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yılın birinci ve ikinci en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takım, Fenerbahçe Alagöz Holding'den Meesseman ve Breanna Stewart'ın yanı sıra Chelsea Gray (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Yvonne Anderson (Tango Bourges) ve Alyssa Thomas'tan (ZVVZ USK Prag) oluştu.

Bir diğer Fenerbahçeli oyuncu Alina Iagupova ise ikinci takıma girdi. Takımda ayrıca Marina Mabrey (Beretta Famila Schio), Jelena Brooks (Sopron), Raquel Carrera (Valencia) ve Mariella Fasoula (Perfumerias Avenida) yer aldı.


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