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Spor

Fenerbahçe Kulübü Trabzonspor'la oynayacakları maçta görev yapacak yardımcı hakem atamasına tepki gösterdi

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor'la oynayacakları maça atanan yardımcı hakem Serkan Çimen'in bir süre önce bordo-mavili takım lehine hata yaptığını savunarak, bu atamaya tepki gösterdi.

Erkan Tiryaki   | 24.12.2022
Fenerbahçe Kulübü Trabzonspor'la oynayacakları maçta görev yapacak yardımcı hakem atamasına tepki gösterdi

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten "Endişe duyuyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"TFF'nin yeni seçilmiş başkanı ve yönetim kurulundan tek beklentimiz, liglerin adaletli şekilde yönetilmesi ve adil rekabetin tesisinin sağlamasıdır. Bu amaçla atılan tüm adımları da sonuna kadar desteklemekteyiz. Bu bağlamda adil rekabetin tesisinin sağlanmasının en önemli kriterlerinden biri olan hakem atamalarının belirli bir plan çerçevesinde sistematik bir yaklaşımla yapılması çalışmaları umut vericidir. Ancak Süper Lig'e verilen aradan sonra daha ilk maçta futbol takımımızın Trabzonspor deplasmanında oynayacağı müsabakanın hakem atamalarındaki şaşkınlık verici duruma dair endişelerimiz bulunmaktadır."

Bu akşam oynanacak maça ikinci yardımcı hakem olarak atanan Serkan Çimen'e dikkati çekilen açıklamada, "Bahsi geçen yardımcı hakem Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı. Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda’nın bariz golünü iptal ettirerek, Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı. Bu karar halen hafızalarda iken 5 hafta boyunca maç alamayan Serkan Çimen’e zorluk derecesi en yüksek karşılaşmalardan biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında görev verilmesinden ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu belirtmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hakemlerin yeni bir sistemle atandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sistem tarafından bir algoritma çerçevesinde yapıldığı söylenen hakem atamalarının, sezonun yeniden başladığı ilk haftada bu denli tartışılacak ve kendisini sorgulatacak düzeyde bir atamaya imza atması son derece düşündürücüdür. Bu durum, yeni sisteme dair güveni temelden sarsacak sonuçlara çok açıktır. MHK Başkanının Trabzonspor maçında yaptığı bir hatadan ötürü 5 hafta ceza almış bir hakemi zorluk derecesi yüksek olan bu maça ataması, niyetini sorgulatacak düzeye taşımış ve makamını daha da tartışmalı hale getirmiştir. Belirtmek isteriz ki bugün oynanacak Trabzonspor mücadelesinde maç sonucuna etki edecek düzeyde hakem hataları olabileceğine dair endişelerimizi artıran bu durum tarafımızca asla kabul edilemezdir."

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