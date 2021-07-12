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Spor

Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması

Emrah Oktay   | 12.07.2021
Fatih Karagümrük'ten Kulüpler Birliği açıklaması

Istanbul

Fatih Karagümrük Kulübü, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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