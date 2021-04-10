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Spor

Farklı branşlarda 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Senanur Kocaoğlu'nun hedefi boksta dünya şampiyonluğu

Kocaoğlu, "Şimdi de dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bu madalyalarımı dünya şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum." dedi.

Özgür Alantor   | 10.04.2021
Farklı branşlarda 9 Türkiye şampiyonluğu bulunan Senanur Kocaoğlu'nun hedefi boksta dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Özgür Alantor / AA

Kastamonu

Bugüne kadar muaythaide 1, kick boksta 5, boksta 3 Türkiye şampiyonluğu bulunan Senanur Kocaoğlu, boksta dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Aynı anda muaythai, kick boks ve boks yapan 18 yaşındaki milli boksör Senanur Kocaoğlu, Polonya'nın Kielce kentinde 10 Nisan'da başlayacak Gençler Dünya Şampiyonası için hazıklıklarını Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Senanur Kocaoğlu, AA muhabirine, 7 yıldır boks yaptığını söyledi.

Kick boksta 2019'da Avrupa üçüncülüğü bulunduğunu belirten Senanur, Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde ülkesine temsil etmek istediğini dile getirdi.

Boksa başlama hikayesini anlatan milli boksör, "Abim boks yapıyordu. Kilo vermek için başlamıştı. Ondan gördüm ve ben de kilo vermek için başladım. Hocamız da bizde yetenek gördü ve devam ettik. Birlikte kilo vermek için başladık, sonra başarılar elde ettikçe devam ettim." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'ndan ümitli olduğunu vurgulayan Senanur, "9 Türkiye şampiyonluğum ve Avrupa üçüncülüğüm var. Şimdi de dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandım. Bu madalyalarımı dünya şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Genç Kadınlar Milli Takım antrenörlerinden Orhan Çavdar ise "Türkiye seçmelerini kazanarak Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederek altın madalya alır gelir. Pandemi sürecinde çok iyi çalıştık. Milli Takım olarak da en az 3 madalya ile dönmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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