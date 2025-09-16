Dolar
41.30
Euro
48.74
Altın
3,688.13
ETH/USDT
4,520.00
BTC/USDT
115,847.00
BIST 100
11,078.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Kastamonu Kalesi'nde yapılan çelik örtüleme tamamlandı

Kastamonu Kalesi'nin etrafındaki kayalar, tel örgüyle çevrildi.

Özgür Alantor  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Kastamonu Kalesi'nde yapılan çelik örtüleme tamamlandı

Kastamonu

Kale çevresindeki kayaların düşerek tehlike oluşturmaması için çelik telle etrafının örtülmesi için geçtiğimiz yıl çalışma başlatılmıştı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kayaların çevresi çelik tellerle örüldü.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci, gazetecilere, AFAD Başkanlığı tarafından risk azaltıcı tedbir çalışmaları kapsamında Kastamonu Kalesi ve Çevresi Kaya Islahı yapım işinin tamamlandığını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kalenin çevresinde bulunan 6 ayrı bölümün çelik bariyerlerle örüldüğünü ifade eden Tüfekci, "Farklı lokasyonda çelik bariyerlerle örtüleme, bohçalama ve kayaların sabitlenmesi gibi farklı mühendislik işlemleri sergilenmiştir. Bu işlemlerin sonucunda bölgede afete maruz yapılar ile vatandaşların can ve mal güvenlikleri güvence altına alınmıştır." dedi.

Bölgede bulunan yapıların artık daha güvende olduğunu vurgulayan Tüfekci, "AFAD Başkanlığı'mızın 2024 yılında yatırım programına aldığı bu işlem, 2025 içerisinde tamamlanarak, çalışmamız sona ermiştir. Artık vatandaşlarımız canları ve malları güvendedir." diye konuştu.

Tosya'da 1943 yılında meydana gelen depremin bölgede büyük hasara neden olduğunu aktaran Tüfekci, "Deprem sonucu kale etrafında düşen kayalar evleri yıkmış, can kayıplarına sebep olmuştur. Yapılan çalışma sonucunda 50 milyon 611 bin 596 liraya işin geçici kabulü yapıldı. Kastamonu Kalesi ve çevresinde kaya ıslah çalışması ardından 92 konut, 4 iş yeri, 1 cami kaya düşmelerine karşı güvenli hale getirilmiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hisarardı Mahallesi Muhtarı Cafer Zaifoğlu da AFAD'a teşekkür ederek "Yıllardır kaya düşmesi tehlikesi yüzünden tedirginlik yaşıyorduk. AFAD'ın bu projesiyle rahata kavuşmuş olduk. Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi'nde oturan komşularımız da bu vesileyle rahat etti. AFAD'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
İzmir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Zeytinburnu'nda metrobüste çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 48 şüpheli adliyede
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Benzer haberler

Kastamonu Kalesi'nde yapılan çelik örtüleme tamamlandı

Kastamonu Kalesi'nde yapılan çelik örtüleme tamamlandı

Türkiye, afetlere karşı gönüllülük seferberliğini güçlendiriyor

Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 23'üncüsü Afganistan'a hareket etti

Yardım malzemeleri taşıyan "İyilik Treni"nin 23'üncüsü Afganistan'a hareket etti
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet