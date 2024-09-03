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Spor

Erzurum, 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentin 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildiği bildirdi.

Yunus Hocaoğlu  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Erzurum, 2025 yılı "Avrupa Kış Sporları Başkenti" seçildi

Erzurum

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) Kurucu Başkanı Gian Francesco Lupatelli, Genel Sekreter Hugo Alonso, Bulgaristan delegesi Damyan Dikav, ACES Türkiye Genel Sekreteri ve Asya kıtası delegesi Adem Sever, Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın da aralarında bulunduğu heyet, söz konusu gelişmeyi Sekmen'e iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, şunlaru kaydetti:

"Şehrimizin spor alanındaki başarılarını uluslararası arenada taçlandıran önemli bir uluslararası buluşmaya daha ev sahipliği yaptık. Avrupa heyetimizi belediyemizde ağırladık. Erzurum'umuz sadece tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda sporun her branşında sunduğu olanaklarla da bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Erzurum olarak 2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak seçilmemiz, bu potansiyelin uluslararası düzeyde tescillenmesidir. Doğu Anadolu Bölgesi'nin 2024 Avrupa Spor Bölgesi unvanını kazanması, sadece Erzurum'un değil bölgenin tamamının sporla nasıl kalkındığını ve geliştiğini de gösteriyor. Buluşmamız sporun birleştirici gücünü ve şehirlerin bu güçle nasıl kalkındığını gösteren somut bir örnek olmuştur. Sporda öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız. Kadim kentimizi sporun başkenti olarak daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu kapsamda aralık ayında Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek olan ACES ödül törenine şehrimizi temsil ederek 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' ödülümüzü alacağız."


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