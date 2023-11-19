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Spor

Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

Milli futbolcu Emre Akbaba, sakatlığından dolayı A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

Süha Gür  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Emre Akbaba, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Emre'nin dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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