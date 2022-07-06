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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporcuları kutladı

Ali Kemal Akan   | 06.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporcuları kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, madalya kazanan sporcuların isimlerine de yer verdi.

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