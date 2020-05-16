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Spor

CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Mutlu Demirtaştan   | 16.05.2020
CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Roman Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

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