CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
İstanbul
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CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Roman Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.