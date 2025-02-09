Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,658.50
BTC/USDT
96,535.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki karşılaşma, konuk ekibin sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. RAMS Park’tan yayındayız.
logo
Spor

Beşiktaş'tan, Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncuları Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Süha Gür  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Beşiktaş'tan, Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlanıldığı ve Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ordu'da 3 ilçede kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
RTÜK Başkanı Şahin'den haber bültenleri için yapılan uyarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden güvenlik korucusu Ayaz'ın ailesine başsağlığı mesajı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı

Benzer haberler

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır

Beşiktaş'tan, Gedson Fernandes'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek

Trabzonspor, ikas Eyüpspor'u konuk edecek
Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti

Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasında indirime gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet