Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,195.40
BTC/USDT
16,556.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2022 yılında gençlik ve spor alanında yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılarla ilgili "GSB'de geçen yıl" videosu paylaştı.

Fatih Çakmak   | 01.01.2023
Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Her yeni güne başlarken umudumuz da çoğalıyor. Çünkü bu ülkede iyi bir şeyler yapmak için çalışan çok. Bir insanın hayatına dokunabilmek için çabalayan çok. Dünyaya anlam, yarına değer katmak için uğraşan çok. Yüzlerdeki gülümsemeyi, birlikteliği, sevgiyi çoğaltmak için düşünen, geleceği büyütmek için üreten çok. Hatta milyonlarca. Daha yapacak çok işimiz var, sayımız çok" denilerek, 2022 yılında gençlik ve spor alanındaki istatistiki bilgilere yer veriliyor.

Bakanlıktan paylaşımla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"2022 yılında 183 gençlik ve spor tesisi, 36 gençlik merkezi, 67 genç ofis açılırken, gençlik kampı sayısı ise 54'e yükseldi. "Genç ne sever?" ve "GNS müzekart" platformlarından 1 milyon 75 bin genç, "Seyahatsever" projesinden ise 325 bin genç faydalandı. "Gençlerin bütçesi gençlerde" projesi kapsamında kurulan Vizyon Kulübü sayesinde Türkiye genelinde 376 eğitmen ile 2 bin 401 eğitimden toplamda 46 bin 37 genç yararlandı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında 2022 yılında 2 milyon 321 bin 927 kişi yüzme öğrenirken, 104 DENEYAP Atölyesi'nden toplam 14 bin genç faydalandı. Günden güne sayısı artan ve artmaya devam eden "İyiliğe koşan gönüllü" sayısı 3 milyon 350 bine ulaştı."

Türkiye, 180 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı

"2022 yılında Türk sporcularımız toplam 6 bin 127 madalya kazanırken, ülkemiz güçlü altyapı sayesinde 180 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"81 ilde bulunan 500 özel eğitim okuluna 27 bin 259 spor malzemesi dağıtıldı. GSB Spor Okulları'nda 5 bin 414 antrenör eşliğinde 4 milyon 31 bin 234 sporcu eğitim gördü. Toplam kapasitesi 850 bine ulaşan GSB yurtlarına yerleştirme oranı yüzde 98 ile tarihi bir rekor kırarken, 3 milyon 300 bin gencin geri ödemelerinde endeks tutarı kaldırıldı. Ayrıca bu yurtlarda kalan öğrenciler için aylık beslenme yardımı ise 1800 liraya yükseltildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: 2022'de hayata geçirdiğimiz mega projelerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdık
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Şimdi küresel alandaki adaletsizliğin arkasındaki çarkları kırma zamanıdır
KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığı haberlerini yalanladı
MSB'den yeni yıla özel "Önce Vatan" klibi
İŞKUR 2022'de 1 milyon 400 bin kişiyi işle buluşturdu

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan 2022 yılına yönelik "GSB'de geçen yıl" paylaşımı

Sivasspor 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi

Kilis'te konteynerden yapılan salonda geleceğin dart şampiyonları yetişiyor

NBA'de Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi

NBA'de Doncic'in 51 sayısı Mavericks'e üst üste 6. galibiyeti getirdi
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı
LaLiga'da Barcelona, Espanyol karşısında bir puana razı oldu

LaLiga'da Barcelona, Espanyol karşısında bir puana razı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet