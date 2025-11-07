Dolar
logo
Spor

6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılışı Riyad'da yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonunun (ISSA) düzenlediği 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılış töreni, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi.

Fatih Çakmak  | 07.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
6. İslami Dayanışma Oyunları'nın resmi açılışı Riyad'da yapıldı Fotoğraf: Mohammed Saad/AA

Riyad

Al-Janadriyah Hipodromu'nda düzenlenen açılış töreninde, Türk bayrağını milli voleybolcu Dilay Özdemir ile milli yüzücü Kuzey Tunçelli taşıdı.

Açılış töreni öncesinde Riyad'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların kaldığı "sporcular köyü"nü ziyaret etti. Sporcularla sohbet ederek, durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, milli sporcuları 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde de yalnız bırakmadı.

Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılan açılış töreninde Bakan Bak ile birlikte TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler de yer alarak milli sporculara destek verdi.

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla madalya mücadelesine çıkacak.

Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, ju-jitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya arayacak.

Riyad'da ISSA üyesi 57 ülkeden 3 bin 500 sporcu 24 branşta yarışacak.

6. İslami Dayanışma Oyunları, 21 Kasım'da kapanış töreniyle sona erecek.

