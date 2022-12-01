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Spor

Bakan Kasapoğlu, go-kart pistinde milli sporcularla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile go-kart pistinde keyifli bir sürüşe imza attı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 01.12.2022
Bakan Kasapoğlu, go-kart pistinde milli sporcularla buluştu Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, bakanlık merkez binadaki görüşmenin ardından Ankara Altınpark'taki bir go-kart pistine gitti.

Burada go-kart yapan Bakan Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, keyifli anlar yaşadı.



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