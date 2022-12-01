Bakan Kasapoğlu, go-kart pistinde milli sporcularla buluştu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile go-kart pistinde keyifli bir sürüşe imza attı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, bakanlık merkez binadaki görüşmenin ardından Ankara Altınpark'taki bir go-kart pistine gitti.
Burada go-kart yapan Bakan Kasapoğlu ve milli motosikletçiler, keyifli anlar yaşadı.
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