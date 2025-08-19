Red Bull, motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’na özel "kutu" tasarladı
Enerji içeceği firması Red Bull'un, Superbike Dünya Şampiyonası'nı 2 kez kazanan motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu’nun yer aldığı "özel kutusu" raflarda yerini aldı.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki Toprak, Formula 1 pilotu Max Verstappen ve rekortmen sırıkla atlamacı Armand Duplantis gibi kendisine özel kutu tasarlanan sporcular arasına girdi.
2021 ve 2024’te şampiyonluğa ulaştığı Superbike tarihinin 2. en fazla yarış kazanan ismi olan Toprak, konuya ilişkin "En büyük hayalim bir gün Red Bull sporcusu olmaktı. Şimdi kutunun üzerindeyim. Bu kutu çok özel. Türkiye’de de ilk defa böyle bir şey oluyor. Kutuyu gördüğümde şu an çok farklı bir seviyede olduğumu düşündüm. Çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bir bir hayallerimizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Motor sporları severler, raflarda yerini alan "Red Bull x Toprak Razgatlıoğlu özel kutusu"nun üzerindeki QR kodu okutup Toprak'ın kariyerine yönelik soruların olduğu oyunu oynayabilecek. RedBull.com'daki oyunda en hızlı ve en doğru cevap veren tüketici, 2025 Superbike Dünya Şampiyonası'nın İspanya'daki Jerez Pisti'nde düzenlenecek son ayağına Red Bull ile gidecek.