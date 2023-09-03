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Spor

Bakan Bak'tan "Filenin Sultanları"na final öncesi moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'la karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ziyaret etti.

Muhammed Boztepe  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Bakan Bak'tan "Filenin Sultanları"na final öncesi moral ziyareti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, final maçını izlemek için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Bakan Bak'ı, milli takımın kamp yaptığı otelde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar karşıladı.

Eda Erdem Dündar'la bir süre sohbet ederek takımın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra milli voleybolcularla bir araya geldi.

Final maçı öncesi millilere moral veren Bakan Bak, Avrupa şampiyonu olacaklarına inandığını belirterek, "Filenin Sultanları"na başarı diledi.

Bakan Bak'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

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