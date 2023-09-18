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Spor

Bakan Bak, Grekoromen Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak Grekoromen Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Halil İbrahim Avşar  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Bakan Bak, Grekoromen Güreş Milli Takımı kampını ziyaret etti Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Güreş Milli Takımı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren grekoromen güreşçilerle bir araya gelen Bakan Bak, takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele edecek Rıza Kayaalp ile yakından ilgilenen Bak, 5 kez dünya şampiyonu olan tecrübeli milli sporcudan 6. altın madalyayı beklediğini söyledi.

Milli güreşçilerle sohbet eden Bakan Bak, Dünya Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyatları için alınacak kotaların önemine işaret etti.

Ata sporu güreşi daha iyi yerlere getirmek için çabaladıklarını belirten Bak, bir süre çalışmaları takip ederek milli güreşçilere başarılar diledi.

Başkent Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde müsabakalar 21 Eylül Perşembe günü başlayacak.

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