Dolar
27.02
Euro
29.65
Altın
1,914.61
ETH/USDT
1,850.90
BTC/USDT
29,495.00
BIST 100
7,600.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eyüpsultan Kemerburgaz'da servis otobüsünün köprü üzerinden düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 29 kişi yaralandı. - VTR
logo
Spor

Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu

Bodrumlu yüzücü 22 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu.

Ali Ballı  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu

Muğla

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başardı.

Kuzey İrlanda'daki Bangor kentinden yerel saate göre 05.45'de yüzmeye başlayan genç sporcunun zorlu etabına yunuslar da eşlik etti.

Geçişin ardından Türk bayrağı açan Türkoğlu'nun başarısı, sosyal medya hesabından da takipçilerine duyuruldu.

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden ardından "7 Oceans" kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü, 27 işçi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit askerler için taziye mesajı
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu

Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Demirel oldu

Milli atlet Dilek Koçak, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli atlet Dilek Koçak, Avrupa Şampiyonu oldu
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Bizim için çok zor maç olacağını söyleyebilirim

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: Bizim için çok zor maç olacağını söyleyebilirim
Maribor Teknik Direktörü Krznar: Maçın keyfini çıkaracağız

Maribor Teknik Direktörü Krznar: Maçın keyfini çıkaracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet