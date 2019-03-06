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Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupasında finalde

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.

Ercan Çakar   | 06.03.2019
Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupasında finalde

İstanbul

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eşleşmenin ilk maçını da Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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