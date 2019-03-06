Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupasında finalde
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı finalinde Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'i eleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale yükseldi.
İstanbul
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçında konuk ettiği Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.
Eşleşmenin ilk maçını da Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda 3-2 kazanmıştı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalde Volero (Fransa)-Saugella (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.