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Spor

Atletizmde kamp organizasyonu için çalışmalar sürüyor

Türkiye Atletizm Federasyonunun planlamaları yapılan kamplarla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Musa Samur   | 13.06.2020
Atletizmde kamp organizasyonu için çalışmalar sürüyor

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Başkan Fatih Çintimar, atletizm yarışma takviminin temmuzda başlayacağını belirtti.

Olimpik kampların da başlaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çintimar, Erzurum’da yapacakları maraton ve mesafe kamplarında detaylandırma aşamasına geldiklerini kaydetti.

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