Atletizmde kamp organizasyonu için çalışmalar sürüyor
Türkiye Atletizm Federasyonunun planlamaları yapılan kamplarla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Başkan Fatih Çintimar, atletizm yarışma takviminin temmuzda başlayacağını belirtti.
Olimpik kampların da başlaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Çintimar, Erzurum’da yapacakları maraton ve mesafe kamplarında detaylandırma aşamasına geldiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.