Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşılaşacak

Windischgarsten
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında yarın Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
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Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.