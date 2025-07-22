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Spor, Futbol

Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

Emrah Oktay  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında yarın Cagliari ile karşılaşacak Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

Windischgarsten

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında yarın Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

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Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

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