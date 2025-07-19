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Milli atlet İsmail Nezir, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu

Milli atlet İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 19.07.2025 - Güncelleme : 19.07.2025
Milli atlet İsmail Nezir, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu

Ankara

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Norveç'in Bergen şehrindeki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atlet İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli kategorisinde ikinci oldu.

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Organizasyonda 400 metre engelli finalinde kariyerinin en iyi derecesi 48.33 ile Avrupa ikinciliğine uzanan İsmail Nezir, Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardı.

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