Milli atlet İsmail Nezir, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ikinci oldu
Milli atlet İsmail Nezir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Norveç'in Bergen şehrindeki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda ay-yıldızlı atlet İsmail Nezir, erkekler 400 metre engelli kategorisinde ikinci oldu.
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Organizasyonda 400 metre engelli finalinde kariyerinin en iyi derecesi 48.33 ile Avrupa ikinciliğine uzanan İsmail Nezir, Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.