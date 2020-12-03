Euro
9.51
Dolar
7.85
BIST 100
1,327.54
Altın
1,837.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, 2 polis yaralandı
logo
Spor

Ampute milli futbolcu Barış Telli: Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin

Ampute milli futbolcu Barış Telli, "Hayalini kurduğum her şeyi yaşadım. Son olarak Dünya Kupası kaldı. İnşallah 2022 Dünya Kupası zaferini de hep birlikte yaşarız." dedi.

Musa Samur   | 03.12.2020
Ampute milli futbolcu Barış Telli: Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

Ankara

Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Barış Telli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin." mesajını verdi.

Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği unvanlarının sahibi Ampute Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Barış Telli, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atletizm Milli Takımı'nda da yer alan ve yüksek atlama branşında Avrupa ikinciliği elde eden Barış Telli, Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılarına dikkati çekti.

Zor süreçler yaşasa da hiçbir zaman hayalleri ve hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan Barış, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sizler de hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin." mesajını verdi.

"Hayatımı spor yaparak kazandım"

Engelli bireylerin eve kapanmamasını isteyen Barış, "Ben hayatımı spor yaparak kazandım. Hayata küsüp eve kapanmak yerine siz de spor dallarında hayatınıza profesyonel şekilde devam edebilirsiniz." diye konuştu.

"Başarmak için siz de çok çalışın." ifadesini kullanan Barış, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umarım her şey gönlünüzce olur. Ben aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Bu dünyada hayalini kurduğum her şeyi yaşadım. Son olarak Dünya Kupası kaldı. Dünya Kupası'nı da kazanacağımıza eminim. İnşallah 2022 Dünya Kupası zaferini de hep birlikte yaşarız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
101 ülkeden 50'sinin sağlık ve iklim değişikliği planı yok
Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Koronavirüsü yenen belediye başkanından 'maske-mesafe' uyarısı

Benzer haberler

Ampute milli futbolcu Barış Telli: Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin

Ampute milli futbolcu Barış Telli: Hiçbir zaman hayallerinizden vazgeçmeyin

Bakan Kasapoğlu: Engelli sporcularımız, azimli mücadeleleri ve benzersiz başarılarıyla hepimize ilham veriyor

Doğuştan engelli ampute futbolcunun hayalini 'milli forma' süslüyor

Erbaş, işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz" mesajı verdi

Erbaş, işaret diliyle "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Sizleri seviyoruz" mesajı verdi
Dünya Engelliler Günü'nde özel sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Dünya Engelliler Günü'nde özel sporcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Devletten zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek