Alperen Şengün'ün 17 sayısı, Rockets'a galibiyet için yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün'ün 17 sayılık performansı Toronto Raptors karşısında galibiyet için yetmedi.
İstanbul
NBA'e 13 karşılaşmayla devam edildi. Toronto Raptors'ın, Houston Rockets'ı 116-109 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 30 dakika 20 saniye süre aldı.
Houston Rockets forması giyen Şengün, 17 sayı, 8 ribaunt ve 1 asist, 1 top çalma ve 3 blok performansı mağlubiyete engel olamadı.
Jalen Green, Houston Rockets'ta 21 sayı ile takımın maçtaki en skorer oyuncusu oldu.
Toronto Raptors'ta ise Fred VanVleet, 32 sayı ile galibiyete katkı verdi.
Cedi Osman'dan 7 sayı
Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, Sacramento Kings'e 127-120 yenildi.
Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 15 dakika 14 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans göstererek mağlubiyete engel olamadı.
Cavaliers'ta Donovan Mitchell, kaydettiği 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen takımını galibiyete taşıyamadı.
Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis 21 sayı, Harrison Barnes ise 20 sayı ile oynadı.
Desmond Bane ve Ja Morant'tan 32'şer sayı
Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs'u 124-122 mağlup etti. Grizzlies'ta Desmond Bane ve Ja Morant, 32'şer sayı ile galibiyeti getirdi.
San Antonio Spurs'ta Jakob Poeltl ve Devin Vassell'in 22'şer sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.
Bu sonuçla birlikte San Antonio Spurs, üst üste 5. mağlubiyetini aldı.
Sonuçlar:
Orlando Magic-Dallas Mavericks: 94-87
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 95-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 119-122
Atlanta Hawks-Utah Jazz: 119-125
Boston Celtics-Detroit Pistons: 128-112
Brooklyn Nets-New York Knicks: 112-85
Toronto Raptors-Houston Rockets: 116-109
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 111-115
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 117-129
Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 132-136
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 122-124
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 114-101
Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 127-120Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.