Ali Sofuoğlu: Olağanüstü bir mutluluk oldu

Euro
10.17
Dolar
8.63
BIST 100
1,427.71
Altın
1,774.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevini Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e devrediyor Esenyurt’ta bulunan lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Spor, Tokyo 2020

Ali Sofuoğlu: Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada bronz madalya kazanan Ali Sofuoğlu, "Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için." dedi.

Erkan Tiryaki   | 06.08.2021
Ali Sofuoğlu: Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk

Tokyo

Ali Sofuoğlu, Nippon Budokan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını kendisinin aldığını yeni öğrendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"100. madalyayı ben kazandığım için çok mutluyum. Taha (Akgül) abiden saniyeler sonra madalya kazandım. Bu konuda Taha abinin kaybettiği bir şey yok, kendisi olimpiyat şampiyonu sporcu. Madalya için de kendisini tebrik ediyorum. Türk spor tarihinin olimpiyatlardaki 100. madalyasını almak olağanüstü bir mutluluk oldu benim için. Keşke altın madalya alsaydım ama olsun. Mutluyum."

Yenilgiyi asla kabul etmeyen bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan Ali, "Belki 2024 Paris'te olmayacak karate ama 2028 ve 2032'de tekrar karatenin yer alacağını düşünüyorum. Hayalim karatenin yer alacağı bir sonraki olimpiyatta yer alıp bu sefer altın madalya kazanmak. Olimpiyat üçüncüsü oldum çok mutluyum ama hedefim karatenin olan ilk olimpiyatta altın madalya almak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Merve Çoban: Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm

Merve Çoban: Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm

Ali Sofuoğlu: Olağanüstü bir mutluluk oldu

Türkiye'den Tokyo 2020'de tarihi başarı

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı
Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı

Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi