2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Sofuoğlu bronz madalya kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı
Tokyo
Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.
Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.
Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.
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