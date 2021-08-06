Euro
10.15
Dolar
8.62
BIST 100
1,427.83
Altın
1,772.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevini Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e devrediyor Esenyurt’ta bulunan lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Sofuoğlu bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı

Erkan Tiryaki   | 06.08.2021
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler katada Sofuoğlu bronz madalya kazandı

Tokyo

Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı.

Ali, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali'nin bu madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Merve Çoban: Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm

Merve Çoban: Finale çıkamadığım için aşırı üzgünüm

Ali Sofuoğlu: Olağanüstü bir mutluluk oldu

Türkiye'den Tokyo 2020'de tarihi başarı

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 101'e çıktı
Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı

Karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı
Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi

Türkiye'nin olimpiyat madalya sayısı 'dalya' dedi